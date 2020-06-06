"الجبير" يبحث مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية تطورات كورونا وجهود البلدين

في اتصال هاتفي

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلسن آنن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما جرى تناول تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في التعامل مع تداعياته.

