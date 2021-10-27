"تعليم الرياض" تبدأ تدريب 1600 من منسوبيها على برنامج إدارة الأداء الوظيفي

لتطوير الأداء وتحقيق مستهدفات وزارة التعليم ومستهدفات المملكة 2030

انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلةً في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث بنين وبنات، الدورات التدريبية التي تنفذ بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية للتدريب، على برنامج "إدارة الأداء الوظيفي" لشاغلي الوظائف الإدارية."

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد الرفاعي، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل القائمين على إدارة الأداء الوظيفي في إدارة التعليم، بما يتوافق مع لائحة الموارد البشرية الجديدة.

وأضاف أن البرنامج يستهدف مديري الإدارات ومساعديهم، ومديري المكاتب ومساعديهم، ورؤساء الأقسام، ومديري المدارس، على كيفية التعامل مع الأداء الوظيفي لمنسوبيهم وإدارته، بما بهدف تطوير الأداء وتحقيق مستهدفات وزارة التعليم ومستهدفات المملكة 2030.

وذكرت مديرة إدارة التدريب والابتعاث "بنات" ابتهال السحيباني، أن إنتاجية الموظفين أحد أهم العوامل التي تسعى المنظمات كل إلى زيادتها، لما لها من أثر بالغ في نجاحها وتحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن إنتاجيتهم تتأثر بعدد من العوامل التنظيمية والمادية والثقافية، ومن هذه العوامل "تقييم أداء الموظفين"، الذي يعد إحدى الأدوات الإدارية الفاعلة، حيث يتم فيها مقارنة أداء الموظف الفعلي بما هو مستهدف ومتفق عليه بداية كل عام، كما تمكن الرؤساء من مراقبة أداء الموظفين العاملين معهم، وتحفيز الموظفين للعمل بنشاط وحيوية لتحقيق المستهدفات المتوافق عليها مسبقًا؛ بهدف الوصول إلى مستويات وظيفية أعلى تسهم في تقدم المنظمة.