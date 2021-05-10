وزير الشؤون الإسلامية يوجّه الخطباء بحثّ المصلين على أخذ اللقاح

في تعميم عاجل.. استجاب لطلب الصحة بالدعوة إلى تقليل الزيارات

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كافة الخطباء في عموم مناطق المملكة، بحثّ المصلين في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ على أخذ لقاح "فيروس كورونا وبيان أنه هو الطريق الأكثر تأثيراً لتعود الحياة كما كانت ولتعود المساجد بشكل طبيعي يكون فيها المصلون متراصين محصنين، والتأكيد على الاستمرار بالعمل بالاحترازات الصحية من عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامة وتطبيقها في كل وقت وخاصة في مناسبات الأعياد "حتى لا نفقد أيا من أحبابنا".

ويأتي توجيه "آل الشيخ" استنادًا إلى ما ورد لمقام وزارة الشؤون الإسلامية من برقية وزير الصحة ذات الرقم ( 1763099) المؤرخة في 23/9/1442هـ، المتضمنة رغبة وزارة الصحة في حثّ الناس في خطبة عيد الفطر المبارك لهذا العام على أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا والعمل وفق التعليمات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية على الخطباء باعتماد تنفيذه وحث المجتمع من خلال خطبة صلاة عيد الفطر لهذا العام بتقليل الزيارات والابتعاد عن التجمعات، والاكتفاء بتبادل التهنئة بوسائل الاتصال؛ للحماية من خطر انتشار هذا الوباء.