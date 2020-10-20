تأكيداً على التحول الرقمي بـ "المواصفات".. "أبو خشيم" يحصد جائزة "CIO of the Year"

الهيئة شهدت تطوراً كبيراً في الخدمات الإلكترونية وفق مؤشرات برنامج يسر

حصل المهندس سلطان أبو خشيم، مستشار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على المركز الأول بجائزة رئيس / مشرف لتقنية المعلومات لهذا العام في المملكة من شركة البيانات الدولية "IDC".

تأتي تلك الجائزة التي تشرف عليها وزارة الاتصالات وبرنامج يسر للتعاملات الحكومية الالكترونية، تأكيداً على التحول الرقمي الكبير الذي قاده أبو خشيم، في المواصفات السعودية، حيث شهدت الهيئة تطوراً كبيراً في مجال الخدمات الإلكترونية، والتحول الرقمي وفق مؤشرات برنامج يسر.

وفي كلمة ألقاها المهندس سلطان أبو خشيم، بعد حصوله على الجائزة، أعرب عن اعتزازي بهذا الجائزة، مهدياً الجائزة لفريق العمل في المواصفات السعودية، ومؤكداً أن أحد أهم أسباب الفوز بها يتمثل في البيئة المشجعة للنمو والابتكار في الهيئة.

وقدّم شكره لمنسوبي تقنية المعلومات بهيئة المواصفات كافة، على عملهم الرائع وإنجازاتهم، وكذلك لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج يسر للتعاملات الحكومية الإلكترونية على دعمهم لهذه المنصة التي سمحت للقيادات التقنية بمشاركة قصص التحول الرقمي لديهم.