على حساب الأخضر .. "النشامى" أبطالاً لغرب آسيا للمنتخبات الأولمبية

توج المنتخب الأردني تحت 23 عامًا لكرة القدم بلقب النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بعد تغلبه على شقيقه السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في المباراة النهائية لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021 المقامة في مدينتي الدمام والخبر.

منح خالد الغنام الأسبقية للمنتخب السعودي بتسجيله أول أهداف اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة (20). رد المنتخب الأردني لم يتأخر كثيراً إذ تمكن يزن النعيمات من تعديل النتيجة بعد مجهود فردي مميز في الدقيقة (29) وعلى وقع نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) انتهى الشوط الأول.

في الشوط الثاني لم تفلح محاولات الأخضر في تسجيل هدف التقدم الثاني في حين نجح الأردن في تسجيل ثاني الأهداف عن طريق يوسف أبو الجزر بتصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء عند الدقيقة (76) من زمن لمباراة ، وفي الأنفاس الأخيرة عزز المنتخب الأردني تقدمه بالهدف الثالث عن طريق يوسف أبو الجزر (90+6) .