وزير الخارجية يزور إسلام أباد غداً بدعوة من نظيره الباكستاني

ينتظر أن يعقد اجتماعات مهمة مع عمران خان ومحمود قريشي

يزور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، يوم غد الثلاثاء، دولة باكستان بدعوة من وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

وبحسب المصادر الباكستانية، سيعقد وزير الخارجية اجتماعات مهمة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

ونقل راديو باكستان الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، زاهد حفيظ شودري، أن المملكة وباكستان تربطهما علاقات أخوية تاريخية طويلة الأمد، وتاريخ مشترك ودعم متبادل.