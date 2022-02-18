الولايات المتحدة تسجل 109,422 إصابة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 109,422 إصابة ‏جديدة و2,430 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 78,060,327، و‏حصيلة المتوفين 926,497.