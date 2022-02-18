الولايات المتحدة تسجل 109,422 إصابة بفيروس كورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 109,422 إصابة جديدة و2,430 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 78,060,327، وحصيلة المتوفين 926,497.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 109,422 إصابة جديدة و2,430 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 78,060,327، وحصيلة المتوفين 926,497.