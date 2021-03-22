نجران.. 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن إغلاق 3 محلات

شددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق 3 محلات تجارية إضافة إلى إصدار 9 مخالفات على عدد من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442 09:30 AM

شددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نجران.. 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن إغلاق 3 محلات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق 3 محلات تجارية إضافة إلى إصدار 9 مخالفات على عدد من المنشآت؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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