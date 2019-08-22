في دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى: أربعة انتصارات وتعادل

اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.
وأسفرت النتائج عن تعادل الثقبة وأحد بدون أهداف، وفوز الكوكب على الباطن 2-0، وخسارة التقدم من الجيل 1-2، وفوز العين على الشعلة 1-0، وخسارة الأنصار من القادسية 0-1.
اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.
وأسفرت النتائج عن تعادل الثقبة وأحد بدون أهداف، وفوز الكوكب على الباطن 2-0، وخسارة التقدم من الجيل 1-2، وفوز العين على الشعلة 1-0، وخسارة الأنصار من القادسية 0-1.