مفاجأة "مخيبة" للآمال في هاتف آيفون الجديد .. تعرَّف عليها

سبّبت حالة من الإحباط وخيبة الأمل وسط عشاق أجهزة "أبل"

أثارت شائعات تقنية بشأن هواتف "آيفون" المرتقبة في سبتمبر المقبل، حالة من الإحباط وخيبة الأمل وسط عشاق أجهزة "أبل"، بسبب ما اعتُبر تصميماً غير أنيق.

وبحسب موقع "فوربس"، فإن خبراء رقميين صمموا عدداً من الصور التقريبية، لهاتف "آيفون" المنتظر، استناداً إلى شائعات نشرها عددٌ من مؤثري عالم التقنية.

وتكشف الصور التقريبية، التي لم تؤكّدها شركة أبل، الشكل الخارجي لكل من هاتفَي "آيفون 11" و"آيفون 11 ماكس"، ويقول معجبو الجهاز إن التصميم صادم جداً.

ويعزو المنتقدون، العيوب إلى وجود مربع بارز يضم عدسات الكاميرا، في الجهة الخلفية من الجهاز، ويرى كثيرون أنه وضع بشكل غير أنيق، لاسيما أنه سيأتي في جانب واحد دون الآخر.

ومن المفارقات، أن هذا المربع المزعج في الجهة الخلفية من هاتف "آيفون"، سيضمن للمستخدمين مزايا متقدمة في التقاط الصور، وبالتالي، فهو ذو نفع كبير ولم يجر وضعه بشكل عبثي فقط.

ووفق "سكاي نيوز"، قال معلقون إنه لو كان مؤسّس الشركة، ستيف جوبس؛ على قيد الحياة، ورأى التصميم الذي جرى تسريبه، لبادر إلى طرد الموظفين كافة من الشركة بسبب العمل غير الاحترافي.

في المقابل، يرجّح خبراء أن يعزّز هاتف آيفون الجديد قدرة البطارية، وهو أمر مهم لدى مستخدمي الهواتف الذكية في الوقت الحالي، أما واجهة الهاتف فلن تتغيّر، وهذا يعني أن التصميم التقليدي سيتواصل للجيل الثالث على التوالي من الجهاز.