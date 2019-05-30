





11

في الثامنة من عمره كان مع آخر بسيارته وجرفتهما قوة المياه

بعد 6 أيام.. "مدني العارضة" ينتشل جثة طفل من سيول الوادي

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة صباح اليوم من انتشال جثة الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام، والذي جرفته سيول وادي جازان قبل ستة أيام.



وفي تفاصيل الحادثة كان سائق مركبة يرافقه الطفل حاول المجازفة بقطع سيل وادي جازان، إلا أن قوته حالت دون ذلك ما تسبب في جرفها؛ حيث نجا هو فيما غرق مرافقه طفل في الثامنة من العمر قبل أن يتم انتشاله اليوم.