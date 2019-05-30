بعد 6 أيام.. "مدني العارضة" ينتشل جثة طفل من سيول الوادي

في الثامنة من عمره كان مع آخر بسيارته وجرفتهما قوة المياه

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة صباح اليوم من انتشال جثة الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام، والذي جرفته سيول وادي جازان قبل ستة أيام.

وفي تفاصيل الحادثة كان سائق مركبة يرافقه الطفل حاول المجازفة بقطع سيل وادي جازان، إلا أن قوته حالت دون ذلك ما تسبب في جرفها؛ حيث نجا هو فيما غرق مرافقه طفل في الثامنة من العمر قبل أن يتم انتشاله اليوم.

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30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 10:34 AM

في الثامنة من عمره كان مع آخر بسيارته وجرفتهما قوة المياه

بعد 6 أيام.. "مدني العارضة" ينتشل جثة طفل من سيول الوادي

قاسم الخبراني

جازان

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تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة صباح اليوم من انتشال جثة الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام، والذي جرفته سيول وادي جازان قبل ستة أيام.

وفي تفاصيل الحادثة كان سائق مركبة يرافقه الطفل حاول المجازفة بقطع سيل وادي جازان، إلا أن قوته حالت دون ذلك ما تسبب في جرفها؛ حيث نجا هو فيما غرق مرافقه طفل في الثامنة من العمر قبل أن يتم انتشاله اليوم.

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