أسعار النفط ترتفع للجلسة السادسة على التوالي تزامنًا مع صعود في الأسواق العالمية

تحَسّن شهية المستثمرين للمخاطرة.. وعقود "برنت" ترتفع 0.3% لـ79.17 دولارًا

للجلسة السادسة على التوالي، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.3% إلى 76.19 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.3% أيضًا إلى 79.17 دولارًا للبرميل. وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.

ووفق "رويترز" عوضت الأصول من النفط، الخسائر من أواخر نوفمبر 2021، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثل ملاذات آمنة.

ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول عالية المخاطر.