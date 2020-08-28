مدير صحة الطائف يُكرم "أبطال كوفيد 19" المتعافين من كورونا ببني مالك

خلال زيارته التفقدية لمستشفى القريع بميسان وتدشين هويته الجديدة

كرم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أبطال ‫كوفيد 19 المتعافين من إصابة فيروس ‫كورونا، كما دشن الهوية الجديدة لمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان.

وتفصيلًا: جاء ذلك أثناء زيارته للمستشفى؛ حيث تفقّد خلالها سير العمل، ووجّه مدير المستشفى وجميع العاملين بالاهتمام بكل النواحي الطبية والإدارية والمريض أولًا.



وكان في استقباله لدى وصوله: مدير المستشفى محمد بن حسن الزهراني، الذي صحبه في جولته على أقسام المستشفى الطبية والإدارية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات التفقدية على المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرًا إلى أن "القحطاني" ناقش خلال الزيارة احتياجات المستشفى والعقبات التي قد تواجه العاملين فيه، كما اطلع على مشاريع البنية التحتية للمستشفى.