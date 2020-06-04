تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.ليبيا فيروس كورونا الجديد
العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة بينها 139 نشطة
سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له، أن العدد الكلي للحالات بلغ 196 حالة، من بينها 139 حالة نشطة، وسجلت 5 حالات وفاة؛ مشيرًا إلى تعافي 52 حالة.