"اليوفي" بالقمصان العربية أمام "لاتسيو".. في السوبر الإيطالي بالرياض

من تصميم فنان الخط العربي الشهير شاكر كشغري

قال نادي يوفنتوس الإيطالي إن لاعبيه سوف يرتدون قمصانًا خاصة عندما يواجه الفريق لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي يوم الأحد في الرياض.

وذكر "اليوفي" عبر موقعه أن الفريق سوف يرتدي قميصاً مزيناً بالخط العربي، تم تصميمه بالتعاون مع فنان الخط العربي الشهير شاكر كشغري.

من جهته قال جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس: "من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس أنه، مرة أخرى، قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أيضاً على اهتمام النادي باستكشاف مناطق جديدة. التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري، يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي."

نادي يوفنتوس كأس السوبر الإيطالي

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20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441 02:26 PM

من تصميم فنان الخط العربي الشهير شاكر كشغري

"اليوفي" بالقمصان العربية أمام "لاتسيو".. في السوبر الإيطالي بالرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال نادي يوفنتوس الإيطالي إن لاعبيه سوف يرتدون قمصانًا خاصة عندما يواجه الفريق لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي يوم الأحد في الرياض.

وذكر "اليوفي" عبر موقعه أن الفريق سوف يرتدي قميصاً مزيناً بالخط العربي، تم تصميمه بالتعاون مع فنان الخط العربي الشهير شاكر كشغري.

من جهته قال جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس: "من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس أنه، مرة أخرى، قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أيضاً على اهتمام النادي باستكشاف مناطق جديدة. التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري، يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي."

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