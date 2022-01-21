"سبل" يشارك في المعرض الدولي للطوابع 2022 في دبي

لعرض التوثيق لأحداث ومناسبات وفعاليات محلية وعالمية

يشارك البريد السعودي "سبل" في المعرض الدولي للطوابع 2022 وذلك بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2022م في مركز دبي للمعارض إكسبو 2020، وذلك لعرض مجموعة من الطوابع التي توثق أحداثاً ومناسبات وفعاليات محلية وعالمية.

ويعد هذا المعرض مناخاً للاطلاع على أحدث التجارب في مجال تصميم وطباعة الطوابع بمختلف أنواعها، كذلك فرصة لعرض الخدمات البريدية اللوجستية التي تقدمها "سبل" في مجالات مختلفة.

ويضم المعرض 174 جناحاً من 27 دولة من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وأوقيانوسيا، بالإضافة إلى مشاركة من إدارات بريدية من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتجار وهواة جمع الطوابع من مختلف دول العالم.

ويهدف المعرض إلى عرض العديد من الطوابع البريدية والترويج لها أو جمع الطوابع البريدية ودراستها، إلى إمكانية تطوير التبادل الثقافي والشراكات ذات المنفعة المتبادلة التي يمكن أن تسهم في إثراء الطوابع في المنطقة، كما سيشمل المعرض ندوات يشارك فيها خبراء ومزادات لهواة جمع الطوابع والنقود، وسيضم ركناً للطلاب للتعرف على الطوابع وأهميتها، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة إرسال بطاقات بريدية إلى الفضاء.

يشار إلى أن البريد السعودي "سبل" يحرص على المشاركة في الفعاليات المختلفة محلياً وعالمياً، ليقدم الحلول والمنتجات والخدمات البريدية اللوجستية للعملاء والمختصين في القطاع اللوجستي.