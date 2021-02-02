"الجمعية السعودية" تطلق جائزة جسر للريادة في الرياضيات

"المحسن": في 4 فروع.. وتهدف إلى اكتشاف المتميزين وتحفيزهم

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" الدكتور بندر المحسن موافقة مجلس الجمعية على إطلاق الجمعية لجائزة جسر للريادة في الرياضيات، للفصل الدراسي الحالي، وتشكيل لجنتها الإشرافية، موضحًا أن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم، وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي.

وأوضح "المحسن" أن جائزة تهدف إلى تحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات وتعليمها، مبينًا أن لجنة الجائزة انتهت من إعداد الدليل التنظيمي للجائزة، وأن الإدارة التنفيذية للجائزة سوف تستقبل المشاركات خلال هذا الفصل الثاني من العام الدراسي 1442هـ بإحدى الفئات المتعلقة بمعلم الرياضيات وهي: "المبادرات الإبداعية"، مبينًا أن وزارة التعليم وجهت تعميمًا لجميع إدارات التعليم لدعوة ⁧المعلمين⁩ و⁧المعلمات⁩ للمشاركة في الجائزة.

من جهة أخرى أكد المدير التنفيذي للجائزة الأستاذ الدكتور محمد النذير؛ أن الجائزة تتضمن أربعة فروع هي: ‏الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات، والتميز العلمي، والتميز البحثي، والمبادرات الإبداعية، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيلها تباعًا، مبينًا أن الدورة الأولى بدأت لهذا الفصل الدراسي بفرع "المبادرات الإبداعية" والتي تعنى بالتعليم الإلكتروني.

وأضاف أن المستهدفين من فروع الجائزة بعامة هم معلمو ومعلمات الرياضيات في التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي، ومشرفو ومشرفات الرياضيات في إدارة التعليم، وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، والمهتمون والمبدعون في الرياضيات وتعليمها، وجميع التفاصيل متوافرة على حساب الجائزة على تويتر@samsprz وعلى موقع الجائزة https://sams.ksu.edu.sa/ar/node/409 .