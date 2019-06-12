سويسرا تدين الهجوم الحوثي الإرهابي الذي أصاب مدنيين بمطار أبها

أعربت عن قلقها تجاه الهجمات ودعت لوقف أي تصعيد على الفور

أعربت جمهورية سويسرا الاتحادية عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي الواقع جنوب السعودية، الذي أُصيب فيه مسافرون مدنيون.

وقالت سويسرا إنها تدين هذه الهجمات، وتدعو لوقف أي تصعيد على الفور.

7

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 11:58 PM

أعربت عن قلقها تجاه الهجمات ودعت لوقف أي تصعيد على الفور

سويسرا تدين الهجوم الحوثي الإرهابي الذي أصاب مدنيين بمطار أبها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

4 1,548

أعربت جمهورية سويسرا الاتحادية عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي الواقع جنوب السعودية، الذي أُصيب فيه مسافرون مدنيون.

وقالت سويسرا إنها تدين هذه الهجمات، وتدعو لوقف أي تصعيد على الفور.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019