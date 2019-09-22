الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.