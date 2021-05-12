أهالي "فيفاء" يودّعون رمضان بـ"المطر" و"الضباب" و"البرد"

سكان المحافظة بدأوا في استقبال العيد بـ "وشاح أخضر"

يستقبل أهالي محافظة فيفاء جنوبي السعودية عيد الفطر هذا العام، بخُضْرة وأجواء رائعة، لترتسم مدرجاتها كالوشاح الأخضر، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مع نهاية شهر رمضان.

وهطلت الأمطار الغزيرة عصر اليوم آخر أيام الشهر الكريم، مصحوبة بزخات البَرَد والضباب، سبقتها ليالٍ ماطرة، وأجواء رمضانية استثنائية.