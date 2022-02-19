"مرور الباحة" يطيح بقائد مركبة هرب بعد دهسه إحدى المواطنات

أُحيل للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية

ألقى "مرور الباحة" القبض على قائد مركبة هرب بعدما دهس سيدة.

وكانت إدارة مرور منطقة الباحة باشرت حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، حيث نُقلت المواطنة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما ألقي القبض على قائد المركبة، وأُحيل للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.