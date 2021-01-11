"الشمراني" يحتفل بزواج نجله "بركات"

احتفل محمد بركات الشمراني بزفاف نجله "بركات"، على ابنة المرحوم أحمد محمد القرني، في حفل شارك فيه الأهل والأقارب والأصدقاء.

وأعرب "الشمراني" عن شكره وتقديره لكل من شاركه فرحة زواج ابنه "بركات".

وقدّم اعتذاره لمن حالت الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" دون حضوره؛ داعيًا الله أن يُديم الأفراح على الجميع.