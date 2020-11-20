خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس التركي جهود أعمال قمة العشرين

عبر اتصال هاتفي بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتم خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدًا وبعد غد. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التركي قمة مجموعة العشرين بالرياض

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20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 11:25 PM

عبر اتصال هاتفي بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس التركي جهود أعمال قمة العشرين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيوم

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتم خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدًا وبعد غد. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التركي قمة مجموعة العشرين بالرياض

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