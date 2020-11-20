خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس التركي جهود أعمال قمة العشرين

عبر اتصال هاتفي بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتم خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدًا وبعد غد. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن.