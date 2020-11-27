اتحاد كرة القدم الجزائري: تسجيل 146 حالة إصابة بـ"كورونا"

بين صفوف الأندية منذ انطلاق استعداداتها في سبتمبر الماضي

أفاد مسؤول اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم الجزائري، جمال الدين دامرجي، أنه تم تسجيل 146 حالة إصابة بعدوى

فيروس كورونا المستجد، بين صفوف الأندية منذ انطلاق استعداداتها في سبتمبر الماضي، وحتى الخميس.

وأوضح "دامرجي"، في حديثه للإذاعة الجزائرية، الجمعة، أن 27 حالة من إجمالي 146 حالة، تعود لأطباء ومسؤولين في الأندية، بينما كانت

بقية الحالات في صفوف اللاعبين.

وتعود عجلة الدوري الجزائري للدوران بعد أكثر من ثمانية أشهر من التوقف، حيث يلتقي في مباريات المرحلة الأولى المقررة، الجمعة، "سريع غليزان" مع ناي "بارادو، وشبيبة القبائل" مع "شباب أهلي برج بوعريريج".

ويلتقي "نصر حسين داي" ضيفه "مولودية وهران"، فيما يلعب "شباب قسنطينة" مع "وداد تلمسان"، على أن تستأنف المرحلة، السبت.