تعليم المدينة المنورة ينفذ 56 برنامجاً للتدريب على "التعليم الإلكتروني"

غدًا.. ويستهدف قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات

تنفذ إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة غداً، 56 برنامجاً لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي".
ويستهدف البرنامج الذي يقدمه المدربون والمدربات المركزيون, قادةَ المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، ويبثّ عن بعد عبر منصة "zoom" الإلكترونية.

الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة

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23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 02:42 PM

غدًا.. ويستهدف قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات

تعليم المدينة المنورة ينفذ 56 برنامجاً للتدريب على "التعليم الإلكتروني"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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تنفذ إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة غداً، 56 برنامجاً لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي".
ويستهدف البرنامج الذي يقدمه المدربون والمدربات المركزيون, قادةَ المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، ويبثّ عن بعد عبر منصة "zoom" الإلكترونية.

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الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة

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