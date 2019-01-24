المونتاج في التربية الخاصة.. جائزة "محمد بن صالح" تذهب لطالب "الثقافة"

"تعليم الطائف" يهنئ على الإنجاز.. و"الزيدي": الفضل بعد الله لوالدي ومدرستي

هنّأ مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، الطالب "عبدالكريم بن حمد الزايدي"، طالب الصف السادس بابتدائية الثقافة، ضمن (برنامج الدمج- عوق بصري)، بمناسبة حصوله على جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع، فرع "تصميم وعمل مونتاج فيديو في التربية الخاصة" للدورة الخامسة عشرة، للعام الدراسي 1439- 1440هـ.

وشكر الطالب "عبدالكريم الزايدي" مديرَ التعليم على حرصه واهتمامه بالمبدعين ودعمهم والوقوف بجانبهم؛ فيما عبّر عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة، وقال: "هذه الجائزة تمثل لي الشيء الكثير في حياتي المستقبلية، وتعتبر بداية الحياة العملية لصناعة المستقبل".

وأكد أنه سوف يستفيد من هذه الجائزة في تطوير قدراته على إنتاج وتصميم الأفلام؛ خاصةً أن الإنتاج والتصميم مجال واسع ورحب للإبداع العلمي؛ مبيناً أن الفضل بعد الله في حصوله على هذه الجائزة يرجع لوالده، ولقائد المدرسة، وجميع معلميها وحرصهم على حصوله على هذه الجائزة.

وشكر "الزايدي" معلم التربية الخاصة عمر العبادي، على دعمه وتشجيعه له منذ البداية، والخطط التي قُدّمت من قِبَل المدرسة والمعلمين لحين استكمال دراسة تلك المراحل.