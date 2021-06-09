غدًا.. المحفل الثالث لسباقات الخيل بميدان فروسية العقيق بالباحة

بمشاركة 55 جوادًا.. ضمن فعاليات مهرجان صيف العقيق 42

ينطلق غدًا محفل الفروسية الثالث لسباق الخيل للعام الحالي، ضمن فعاليات مهرجان صيف العقيق 42، بمحافظة العقيق؛ وذلك بميدان فروسية العقيق بالباحة.

وينقسم السباق الذي يشهد مشاركة 55 جوادًا على مستوى المملكة، إلى ثلاثة أشواط: الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية لعمر من 3 إلى 4 سنوات لمسافة 1400 متر، ومقدار الجائزة 20 ألف ريال؛ فيما خصص الشوط الثاني مفتوح الدرجات للخيل العربية لعمر 3 سنوات فأعلى لمسافة 1400 متر، ومقدار الجائزة 20 ألف ريال.

وخُصص الشوط الثالث مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي لعمر من 3 إلى 4 سنوات لمسافة 1400 متر، ومقدار الجائزة 20 ألف ريال.