بالصور "شعوب الأرض" كيف تعيش حياتها الليلية الصاخبة وعاداتها المحلية.. تعرّف عليها

غرائب وطرائف وتعامل مع الواقع

مع فرض إجراءات تقييد حركة المواطنين وإلزامهم بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس، انتشرت ظواهر لافتة عند أغلب شعوب الأرض؛ أبرزها الطرق المبتكرة والملهمة والعجيبة التي تعاملت بها المدن والبلدان المختلفة مع الوباء وأدت إلى ظهور "ثقافة الحجر الصحي" التي تميز طرق تعامل الشعوب المختلفة مع وباء كورونا المستجد؛ وخاصة أن أغلب الشعوب لها طابع خاص في حياتها الليلية، ووفقًا للبي بي سي يستعرض بعض الكتّاب الأساليب والطرق التي ابتكرها سكان البلدان التي يعيشون فيها للتعامل مع العزل المنزلي فيما بات يُعرف باسم ثقافة الحجر الصحي.

فرنسا

كتبت كاسيا دايتز تقول: إن المخابز هي إحدى السمات الأساسية لفرنسا، ولا يمكن للفرنسيين الاستغناء عن الخبز الفرنسي؛ فأصبحت طرق الحصول عليها بالمغامرة الليلية الصعبة، ويندرج الخبز ضمن قائمة الاستثناءات التي وصفها قرار وزارة الصحة الفرنسية بأنها "ضرورية لتسيير الحياة"، مثل المخابز ومتاجر الجزارة والجبن، والمتاجر الصغيرة لبيع المستلزمات الأساسية، ولا تزال رائحة الخبز الطازج تفوح كل صباح من شوارع فرنسا الخاوية التي تضم نحو 33 ألف مخبز تمارس أعمالها كالمعتاد. ويحضر السكان الخبز الطازج يوميًّا من المخبز مع الحفاظ على مسافة آمنة بينهم وبين غيرهم ويصف دومينيك أنراكت، رئيس الاتحاد الوطني للمخابز الفرنسية، خبز الباغيت الفرنسي بأنه بمثابة الشعار الوطني للثقافة الفرنسية. ويقول إن المخابز تلعب دورًا مهمًّا في حياة الفرنسيين، من الصغار إلى كبار السن. ويعتمد عليها الفرنسيون للحصول على الطعام، ولا سيما في المناطق التي لا توجد فيها متاجر السلع الغذائية.

برلين

من زار برلين يدرك أهمية الموسيقى؛ وحتى في الحظر لم تتوقف الحفلات في عاصمة الموسيقى الإلكترونية العالمية برلين؛ لكنها تُبث عبر الإنترنت لجمهورها أثناء عزلتهم المنزلية.

تقول كريستين أرنيسون: إن العاصمة برلين اشتهرت بالحياة الليلية الصاخبة التي لا تضاهى، وساهم في ترسيخ هذه السمعة نواديها الليلية الشهيرة، وأصبحت برلين عاصمة عالمية للموسيقى.

لكن التدابير الجديدة التي فرضتها الحكومية الألمانية مؤخرًا لمنع التجمعات، أجبرت الألمان على إقامة الحفلات في مكان واحد لا بديل عنه وهو المنزل.

واستجابة لهذه التطورات، دشن اتحاد نوادي برلين الذي يضم 245 ناديًا وقاعة حفلات، مبادرة بدعم من الحكومة لإقامة الحفلات يوميًّا عبر البث الحي لعروض منسقي الموسيقى من قاعات النوادي بينما يتابعه عشاق الحفلات من منازلهم.

ورغم غرابة هذه الأوقات لا يُتوقع أن تتوقف الحياة الليلة في العاصمة الألمانية برلين أو تنطفئ أنوارها على الأقل ما دامت الحفلات تقام عبر الإنترنت.

الهند

كتبت تشاروكيسي راماديوراي تقول إنه منذ أن أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فرض الحجر الصحي العام الذي يلزم 1.3 مليار نسمة بالبقاء في منازلهم لمدة 21 يومًا، حتى نشر لاعب الكريكيت الشهير فيرات كوهلي وزوجته الفنانة أنوشكا شارما تغريدات على "تويتر" لتشجيع الناس على اتباع التعليمات، و"أن نتحد" معًا لمواجهة الوباء؛ لكن المفارقة أن العقبة الكؤود في الأسابيع القادمة التي ستقف أمام جهود مكافحة المرض هي تعليم الهنود أن يتفرقوا.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية يستمع المتصل في الهند إلى رسالة مسجلة عن أهمية تغطية الفم عند السعال وغسل اليدين.. ونشر قسم شرطة كيرلا في الهند مقطع فيديو راقص عن أهمية الاعتناء بنظافة اليدين على أنغام الموسيقى الهندية.

بريطانيا

يقول مايك ماكيتشيران: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أعرَبَ عن أسفه لإغلاق جميع الحانات في بريطانيا، ووصف القرار بأنه يحرم البريطانيين من حق أصيل ومكفول لكل مواطن؛ مما دفع البريطانيين إلى ابتكار طرق جديدة وخلّاقة للتجمع واحتساء المشروبات مع الأصدقاء بحكم العادة بعد نهاية يوم العمل الشاق، وأتاحت لهم تطبيقات مثل واتساب وسكايب وزوم و"هاوس بارتي" المنصات اللازمة لتجاذب أطراف الحديث وتبادل الضحكات مع الأصدقاء عن بعد، وانتشرت الحفلات الافتراضية والساعة السعيدة الرقمية.

وأقيمت حفلات أعياد ميلاد افتراضية ومسابقات فكرية وثقافية عبر الإنترنت، وشارك في مسابقات موقع "مسابقات الحانات الافتراضية" 340 ألف مشارك الأسبوع الحالي، وأتاح الحجر الصحي الفرصة للعازفين الهواة لمشاركة مهاراتهم الغنائية والموسيقية عبر موقع "تويتر" في حفلات افتراضية تقليدية للموسيقى الشعبية.

أستراليا

كتبت كاثرين مارشال تقول: كان الأستراليون ينتظرون بفارغ الصبر قدوم عيد الفصح لإقامة حفلات الشواء مع الأهل والأصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع قبل حلول الشتاء؛ لكن التدابير الجديدة التي فرضتها الحكومة لتقييد حركة المواطنين أحبطت خطط الأستراليين للاستمتاع بالإجازة في الهواء الطلق.

وشجع اتحاد شركات التخييم في أستراليا الأسبوع الحالي، أكثر من 300 ألف أسترالي كانوا يخططون للتخييم في عطلة نهاية الأسبوع على نصب خيامهم في الحدائق الخلفية أو غرف الجلوس.

وبإمكان المخيمين الاستمتاع بمناظر من الحياة البرية الأسترالية عبر خدمة البث الحي عبر الإنترنت من محمية لون باين للكوالا، وحديقة حيوان ملبون ومتنزهات الحياة البرية في كوينزلاند، وقام اتحاد الكريكيت في أستراليا بمحاكاة المباريات عبر تطبيقات الكمبيوتر، وقدم نصائح للصغار حتى يحافظوا على ليقاتهم البدنية.

كوريا

كتبت "هاهنا يون" تقول إنه قد يبدو غريبًا أن تكون مدينة سيول بأسواقها التي تغص بالزوار آناء الليل وأطراف النهار وموظفيها الذين لا يتوقفون عن العمل على مدار الساعة هي عاصمة بلد يُعرف الآن بأنه "أرض هدوء الصباح".

مما أطلق العنان لمواهب وإبداعات الكوريين الذين تنافسوا في نشر مقاطع فيديو ملهمة عن طرق تحضير قهوة "دالغونا" الكورية.

وتمثل المقاهي أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية الكورية.. وبحسب "رويترز" تضم كوريا الجنوبية أكبر عدد من المقاهي في العالم قياسًا بعدد السكان؛ لكن بعد أن أغلقت المقاهي أبوابها تفنن الكوريون في تحضير القهوة المحلية في منازلهم ونشروا فيديوهات تعليمية لطرق تحضيرها بخلط القهوة الفورية مع السكر والحليب والثلج لتصبح كثيفة القوام.

وكانت أكثر العبارات شيوعًا في رسائل الشكر والدعوات التي تركها الكوريون لعمال التوصيل تقول: "نأمل ألا يحصد وباء كورونا المزيد من الضحايا".