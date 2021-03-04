الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

قال: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 5 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

0

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442 09:24 AM

قال: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 5 مساء

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

0 85

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021