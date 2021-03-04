الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

قال: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 5 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.