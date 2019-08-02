الآسيوي يعتمد "بريدة" مقرًّا لمباراة الأخضر وسنغافورة.. 10 أكتوبر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة نظيره الآسيوي على إقامة مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري في مدينة بريدة.

وقال حساب المنتخب السعودي مغردًا: "الاتحاد الآسيوي يصادق على اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم، مكانًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي الأول ومنتخب سنغافورة، ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا يوم 10 أكتوبر".

يُذكر أن قرعة التصفيات وضعت الأخضر إلى جانب منتخبات اليمن، فلسطين، أوزباكستان، سنغافورة.