وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى تونس

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان إلى تونس، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية تونس.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار قرطاج الدولي: مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

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21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 10:01 PM

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى تونس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان إلى تونس، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية تونس.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار قرطاج الدولي: مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

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