رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة حتى السادسة مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443 08:31 AM

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة حتى السادسة مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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