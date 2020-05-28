استشاري: انحسار عالمي قوي لـ"كورونا" الثلاثة الأشهر المقبلة.. ولا قلق من تسجيل حالات جديدة

رقال: 90٪ من المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو لا يحتاجون سوى مساعدة وخدمات طبية بسيطة

توقع استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله الحقيل، حدوث انحسار عالمي قوي لفيروس كورونا الجديد خلال الشهرين إلى الثلاثة الأشهر المقبلة.

وأضاف الدكتور الحقيل في حديث لقناة "الإخبارية": "منحنى كورونا بدأ منذ يناير ووصل إلى القمة في شهر أبريل، والآن بدأ في الانحسار، وأتوقع إن شاء الله خلال شهرين أو ثلاثة أن ينحسر بشكل قوي جداً على المستوى العالمي"، منوهاً بأنه يأتي على موجات متقطعة إلى أخرى، وسيستمر تسجيل حالات إصابة بالفيروس.

ووجه استشاري الأمراض المعدية رسالة للجميع، بعدم الاستياء من تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس، سواء سجلت 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 أو 3000 حالة مستجدة، فهذه الأرقام لا تعني الشيء الكثير.

وأضاف: "ما يعنيني ويهمني كمختص: كم من الحالات المسجلة يحتاج إلى رعاية طبية؟ وكم منهم يحتاج إلى عناية طبية متخصصة مثل العناية المركزية وغيرها؟ خصوصاً أن السعودية تتبع المسح النشط، فنحن من يبحث عن الإصابات، ولا ننتظر حتى تأتي إلينا".

وأشار إلى أن الـ 2000 حالة المسجلة الآن تعادل 150 حالة التي كانت مسجلة قبل شهرين وثلاثة أشهر!

ولفت إلى أنه "من حسنات فيروس كورونا أن نسبة مضاعفاته متدنية، إذ نتحدث عن 90٪ من الناس لا تظهر عليهم أية أعراض أو أنهم لا يحتاجون سوى مساعدة وخدمات طبية بسيطة جداً".

وأشار إلى أن "هذا النوع من الأوبئة عمره المرضي قصير، يستمر عدة أسابيع أو أشهر، بينما عمره الوبائي أطول، ولا ينقطع من المجتمعات بسرعة يستمر عدة أشهر قد تتجاوز السنة والسنتين".

وعلق على "انتكاسة" كوريا الجنوبية مع أزمة كورونا بإعادتها فرض قيود للتباعد الاجتماعي، بعد ظهور بؤر لحالات مصابة بالفيروس بتوقعات بحدوث موجة ثانية للمرض بنهاية الصيف، مضيفاً: "أنا شخصياً لا أعتقد بذلك بقوة، لكن كما ذكرت لن تنقطع الحالات".

وتابع: "في كوريا بدؤوا في تسجيل حالات جديدة بعد الانفتاح الاجتماعي، وأرجو ألا تنعكس عكسياً على دول الخليج التي بدأت بتخفيف القيود والإجراءات".

وأشار الاستشاري الحقيل بأنه قد يحصل ارتفاع في الحالات المسجلة في الأسابيع المقبلة، لكن الأرقام المطلقة لا تعني الشيء الكثير، وإنما ما تعنيه للمخططين الصحيين، الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الطبية والعناية المركزة وغيرها، ومدى ملاءة الجهاز الصحي.

وأوضح "إننا في المملكة احتجنا أقل من 5٪ من أسرة العناية المركزة، فنحن في وضع ممتاز جداً ولله الحمد".

وشدد "الحقيل" على "ضرورة استمرارية ثقافة الوعي والالتزام بالسلوكيات الصحية خلال ثلاثة أشهر المقبلة، حتى نخرج من عنق الزجاجة، ونصل لحياتنا الطبيعية في غضون الأشهر المقبلة".

وبين أن "سبل الوقاية وتجنب الإصابة بالفيروس باستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة والقفازات، والحرص على غسل الأيادي والتباعد الاجتماعي، والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة".

وأوضح أن هذا هو مفهوم التعايش مع الجائحة في هذه المرحلة بحماية أنفسنا ومجتمعنا بأخذ الاحتياطات الوقائية للحد من انتشار المرض، فهذا الفيروس سوف يسجل حالات إصابة بشكل فردي خلال 4-6 أشهر.