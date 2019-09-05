نداء عاجل من المنظمة العربية للهلال الأحمر لإغاثة متضرري فيضانات موريتانيا

دعت إلى سرعة توفير المكان الآمن للمشردين وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة

وجّهت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، نداءً إنسانيًّا للمانحين من الجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية؛ لتأمين المساعدات الحيوية، والسعي لتوفير المكان الآمن للمشردين جراء الفيضانات والسيول في مدينة سيليبابي وعدة قرى في ولاية كيدي ماغه جنوب شرقي جمهورية موريتانيا ومواجهة هذه الكارثة.

يأتي ذلك النداء في ظل تأكيدات تدهور الأوضاع السكانية وما كشفته التقارير الأولية التي وردتها من جمعية الهلال الأحمر الموريتاني "عضو المنظمة"، وتسببت في تدهور نَواحٍ كثيرة؛ أبرزها انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، وانعدام توفر المواد الغذائية.

وأكدت المنظمة ضرورة سرعة التجاوب لتأمين الإغاثة العاجلة لأكثر من 500 أسرة تضم أكثر من ثلاثة آلاف شخص موريتاني أصبحوا في وضع مأساوي بلا مأوى وفي حاجة ماسّة للإيواء والغذاء، وجاء هذا النداء استشعارًا منها بمعاناة المتضررين من سيول موريتانيا، وضرورة مضاعفة الجهود لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتقديم الدعم العاجل لهم؛ بما يحقق أعلى استجابة إنسانية ممكنة لتحسين أوضاعهم.

وكشف تقرير وارد من جمعية الهلال الأحمر الموريتاني عن الحاجة الماسّة لأربعين طنًّا من المواد الغذائية، و500 خيمة طوارئ للإيواء من الخارج؛ لعدم توفرها في الأسواق الموريتانية، و500 خزان مائي مطاطي لحفظ المياه من التلوث، و500 حزمة نظافة شخصية.

وبيّنت الجمعية أن مدينة سيليبابي وعدة قرى في ولاية كيدي ماغا جنوب شرقي موريتانيا، تعرضت لأمطار غزيرة استمرت أيامًا متتالية، تجاوزت حاجز 200مم في سيليبابي، واقتربت من 300مم في بعض المناطق الأخرى مخلّفة خسائر بشرية ومادية جسيمة، تَمَثلت في انهيار المنازل، وتشريد مئات الأسر التي لجأت إلى المدارس بعد أن حاصرتها المياه وأرغمتها السيول الجارفة على البحث عن مكان آمن بعيدًا عن المباني المتهالكة المشيدة غالبًا من الطين.

وكشف التقرير أنه منذ الساعات الأولى للفيضانات؛ بدأت جمعية الهلال الأحمر الموريتاني حالة استنفار تام، وشكّلت غرفة عمليات على المستوى المركزي بالعاصمة وعلى مستوى اللجان المحلية في المناطق المتضررة، مشكّلة خلية إدارية نشطة، تعمل ليلًا ونهارًا لإنقاذ المتضررين ومتابعة مستجدات الوضع الميداني أولًا بأول، وربط الاتصال بالسلطات الإدارية والسكان بُغية جمع البيانات وتحليلها ومشاركتها مع الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الداخل والخارج؛ من أجل تفعيل الاستجابة السريعة لإغاثة المتضررين من الأمطار.

وحرصت الجمعية على جمع المعلومات عن الأوضاع الإنسانية المتردية للسكان المتضررين في ولاية ليدي ماغا عمومًا ومدينة سيليبابي خصوصًا، عقب الفيضانات التي خلّفت خسائر مادية تتطلب تمويلًا يُقَدّر بـ68838 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما تعمل الجمعية وفق إمكاناتها المتواضعة على توفير بعض المستلزمات الأساسية في مجالات الإيواء المياه والإصحاح والمواد الغذائية لثلاثة آلاف موريتاني.

ووفق التقرير؛ فقد تأثرت 10 أحياء من مجموع 30 حيًّا في مدينة سيليبابي، بالسيول والفيضانات التي عزلت المدينة بشكل كامل عن العالم الخارجي لساعات طويلة، بعد انهيار جزء من الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة، وغمر بعض الأحياء، وقطع بعض الطرق الفرعية المتجهة نحو المركز الصحي وبعض الأماكن الحيوية كالأسواق والمؤسسات الخدمية، كما تَسَببت الأمطار في الإضرار ببعض الجسور، وانهيار أجزاء كبيرة من جسر "أجار أهل سالم"، الذي يُعد أهم شريان يربط المدينة بالطريق الوطني ويمر عبر عدة ولايات؛ مما أثّر سلبًا على سرعة الاستجابة وحصر المتضررين في مناطق مختلفة.

وتضمّن التقرير أن الفيضانات والسيول، تسببت في خمس وفيات تنوعت أسبابها بين الغرق وانهيار منازل فوق رؤوس أصحابها، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة في كل من سيليبابي، وول بنجه، وغابو، وعدة قرى وتجمعات سكنية، وأضرت بالبنية التحتية من طرق وجسور ومواصلات وأسواق وتجمعات للأسر، ودمرت الأمطار بلدية المدينة، وتعرّضت مياه الآبار التي يعتمد عليها الأهالي في الشرب للتلوث بشتى أشكاله.