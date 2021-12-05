"إحكام": يتم إعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي

تنظر في أكثر من 700 ألف طلب مقدم

أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام"، أنه يتم إعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي، بشرط تقديم طلباتهم على منصة إحكام فقط.

وشددت الأمانة على ضرورة إرسال ما يثبت تسجيل الأفراد المتقدمين بطلبات التملك، بالضمان الاجتماعي على البريد الإلكتروني info@ehkaam.sa، مشيرةً إلى أنه سيتم النظر في جميع الطلبات.

جاء ذلك بعد استفساراتٍ عديدة لمتقدمين سبق وأن أرسلوا ما يثبت تسجيلهم بالضمان الاجتماعي، دون أن تصلهم رسائل بالإعفاء من المقابل المالي، وظهور عبارة "بانتظار السداد" في أيقونة "حالة الطلب".

يُشار إلى أن فترة التقديم على منصة "إحكام" لتملك العقارات تنتهي يوم الخميس المقبل الخامس من شهر جمادى الأولى الجاري، فيما لم يتضح حتى الآن وجود تمديد لفترة التقديم، أو إغلاق المنصة بشكل نهائي والبدء بدراسة الطلبات المقدمة التي تجاوزت 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.