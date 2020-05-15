السودان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 1964 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في السودان، ارتفعت إلى 1964 حالة، متضمنة 91 وفاة، وتماثل 7 حالات جديدة للشفاء.السودان فيروس كورونا الجديد
تسجيل 146 إصابة جديدة ووفاة واحدة
أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في السودان، ارتفعت إلى 1964 حالة، متضمنة 91 وفاة، وتماثل 7 حالات جديدة للشفاء.