السودان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 1964 حالة

تسجيل 146 إصابة جديدة ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في السودان، ارتفعت إلى 1964 حالة، متضمنة 91 وفاة، وتماثل 7 حالات جديدة للشفاء.

السودان فيروس كورونا الجديد

2

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 01:46 PM

تسجيل 146 إصابة جديدة ووفاة واحدة

السودان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 1964 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الخرطوم

0 204

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في السودان، ارتفعت إلى 1964 حالة، متضمنة 91 وفاة، وتماثل 7 حالات جديدة للشفاء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

السودان فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020