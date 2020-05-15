السودان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 1964 حالة

تسجيل 146 إصابة جديدة ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في السودان، ارتفعت إلى 1964 حالة، متضمنة 91 وفاة، وتماثل 7 حالات جديدة للشفاء.