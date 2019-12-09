"خالد الفيصل" يستقبل الشاب "السبيعي" بعد رفض سماع قصيدة الثناء خلال جولاته التفقدية

‏استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشاب صالح بن شرفي السبيعي في مكتبه.

وأخذ سموه من الشاب قصيدته التي رفض الاستماع إليها في مجلس المواطنين بالخرمة، وانتشر مقطعها في مواقع التواصل.

‏وأهدى سموه ديواناً شعرياً للشاب "السبيعي".

خالد الفيصل

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09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 06:44 PM

"خالد الفيصل" يستقبل الشاب "السبيعي" بعد رفض سماع قصيدة الثناء خلال جولاته التفقدية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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‏استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشاب صالح بن شرفي السبيعي في مكتبه.

وأخذ سموه من الشاب قصيدته التي رفض الاستماع إليها في مجلس المواطنين بالخرمة، وانتشر مقطعها في مواقع التواصل.

‏وأهدى سموه ديواناً شعرياً للشاب "السبيعي".

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