أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

جدّد التأكيد على تأييد المنظمة ومساندتها الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مشيداً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وجدّد الأمين العام التأكيد على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة العربية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.