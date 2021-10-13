"القثامي" يقف على مراحل الإنجاز بمبادرة تحسين المشهد الحضري بالطائف

تفقد الأعمال المنفذة من رصف طرق وطلاء محددات المسارات ورفع للمخلفات

قام أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بجولة ميدانية على سير العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري في أحياء وشوارع الطائف، ورافقه مختصون من الأمانة، واطلع على ما أنجزته فرق العمل الميدانية من أعمال ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري خلال الشهرين الماضيين.

وقد شملت الأعمال المنفذة طلاء محددات المسارات بشبكة الطرق الداخلية، وأعمال الترصيف والدهانات، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات والسيارات التالفة والهياكل الخربة وصيانة شبكات الطرق الرئيسة والداخلية، وتحسين مداخل ومخارج المدينة والميادين، وصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وفق خطة المعالجة الشاملة والتي تعمل عليها الأمانة بآلية تنفيذ سريعة تشمل رصد ومعالجة الملاحظات خلال فترة زمنية وجيزة.

فيما وجه أمين الطائف العاملين في المبادرة بضرورة تعزيز كفاءة المخرجات النهائية لكافة الأعمال، وتسريع وتيرة الإنجاز بمشاريع معالجة التشوه البصري الجارية، ودعم العمل المشترك بين الأمانة والجهات ذات العلاقة، وزيادة الفرق العاملة بمشاريع التحسين، بالمواقع ذات الحاجة، مع الالتزام بمعايير الجودة خلال التنفيذ، وضمان عدم نشوء التشوهات مرة أخرى بالمواقع التي تمت معالجتها، مشيداً بالجهود المبذولة من الوكالات والإدارات المختصة مما ساهم في إحداث نقلة نوعية في الأعمال التي عالجت التشوهات البصرية.

ونوه "القثامي "بدعم الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أعمال الأمانة في مشاريع تحسين المشهد الحضري وإسهام ذلك في إبراز الجهود المبذولة وتقديم خدمة مميزة للأهالي والزوار.

وأكد أمين الطائف على دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمشاريع تحسين المشهد الحضري من خلال مبادرة (صور وأرسل) والتي سهلت تقديم البلاغات مدعومة بالصورة والموقع عبر تطبيق (بلدي) بخطوات سهلة على المواطنين، وقيام فرق المعالجة بتنفيذ الأعمال الميدانية الفورية وتصحيح الملاحظات في حينها.