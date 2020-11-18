لبنان.. "كورونا" يصيب 2084 شخصًا جديدًا ويقتل 13

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 110037

سجَّل لبنان 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 110037 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات وصل إلى 852 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة بأن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 62528.