بعد مضيّ 12 جولة.. الفتح يحقق انتصاره الثاني في الدوري

تغلّب فريق الفتح الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الحزم بنتيجة 2- 1، في اللقاء الذي جمَع القريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ضِمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

أنهى الفريقان زمن الشوط الأول بالتعادل الإيجابي لكل منهما، تقدم كارلوس سراندبيزج بهدف اللقاء لصالح فريقه الحزم من تسديدة داخل المنطقة عند الدقيقة 2؛ فيما أدرك مروان سعدان التعادل للفتح عند الدقيقة 11 من ركلة جزاء، واضعًا الكرة في الزاوية اليمنى للحارس.

وفي الشوط الثاني؛ وتحديدًا عند الدقيقة 86، سجّل اللاعب ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني لنادي ‫الفتح، بعد متابعته لكرة تصدى لها حارس المرمى ليودعها الشباك.

‏وبهذا الفوز يصبح رصيد الفتح 8 نقاط، ويصعد للمركز الرابع عشر؛ بينما يبقى الحزم على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الحادي عشر.