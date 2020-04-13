الدمام والقطيف والخبر.. لا إصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

حالة واحدة بالظهران و8 في الهفوف

لم تسجل مدن المنطقة الشرقية: الدمام والخبر والقطيف، أي إصابات بفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر صحفي الذي يعقد يومياً إلى تسجيل 472 حالة، ولم تتضمن مدن المنطقة الشرقية كل من: الدمام، والخبر، والقطيف، أي حالة، ماعدا الظهران حالة واحدة والهفوف ثمانية حالات.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (1800000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تعافت وتشافت (438) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (115) ألف حالة.

وبيّن أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (472) حالة توزعت في عدد من المدن هي: الرياض (118)، والمدينة المنورة (113)، ومكة المكرمة (95) حالة، وجدة (80)، وتبوك (22) والطائف (8)، وخليص (8)، وعرعر (8)، والهفوف (7)، وخميس مشيط (5)، وبريدة (2)، وحالة واحدة في كل من نجران، والقنفذة، وأحد رفيدة، وسبت العلايا، والخرج، والظهران.

وأشار إلى أن عدد الحالات المؤكدة في المملكة (4934) حالة، من بينها (4064) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 59 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

ولفت متحدث "الصحة" إلى أن هناك مواقع خطرة جداً يتطلب فيها مضاعفة الجهود بشكل أكبر من الجميع، وضرورة الحرص على التقيد بالتعليمات الوقائية وخاصة في مناطق الاختلاط والازدحام السكاني أو المكان الذي يكون فيه سكن للعمالة لكونها مناطق تكثر فيها الحالات، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني أن الأماكن الأخرى بمعزل عنها، بل على الجميع توخي الحذر دائماً.

وأشار إلى أن عدد المتعافين وصل ولله الحمد إلى (805) حالات، بإضافة (44) حالة تعافٍ جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات (65) حالة بإضافة ست حالات وفيات جديدة واحدة لمواطن بلغ من العمر 51 عاماً في مكة المكرمة وواحدة لمواطن يبلغ من العمر 95 عاماً في مدينة القطيف وأربع حالات لغير سعوديين: ثلاث في المدينة المنورة وواحدة في جدة، تراوحت أعمارهم بين 42 و67 عاماً، رحمهم الله جميعاً.

وذكّر الدكتور العبدالعالي الجميع بأعراض فيروس كورونا، وهي في الغالب أعراض تنفسية أهمها وأبرزها الكحة وارتفاع في درجة حرارة الجسم وضيق التنفس، داعياً من تظهر عليه هذه الأعراض إلى القيام بإجراء التقييم الذاتي الموجود على تطبيق موعد.



وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.