"الصحة" تحذر ناشري الأكاذيب حول اللقاح.. و"العبدالعالي": منحنى الإصابات تراجع بفضل الوعي

قال: السمة الغالبة لأفراد المجتمع هي الوعي والتمسك بالإجراءات الاحترازية والإقبال على اللقاحات

حذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، ناشري الأكاذيب حول لقاحات #كورونا قائلاً: إن عليهم عدم تداول الشائعات التي لا تستند إلى دليل علمي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا: إن لقاحات #كورونا ذات مأمونية عالية وأثبتت حمايتها للأفراد.

وأشار "العبدالعالي" إلى أن منحنى الحالات المصابة بـ#كورونا عاد للانخفاض؛ بسبب الوعي المجتمعي.

وقال: السمة الغالبة لأفراد المجتمع هي الوعي والتمسك بالإجراءات الاحترازية والإقبال على اللقاحات ومأمونية اللقاحات عالية، والتردد في أخذها أمر خطير.

وكشف "العبدالعالي" أن 14.852.246 جرعة من لقاح تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم.