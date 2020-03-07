"الصحة" تعلن عدد المبادرين بالإفصاح عن وجودهم في إيران: 128 مواطناً

قدّمت الشكر لهم ودعت الجميع إلى الإفصاح خلال المهلة المحدّدة بالاتصال عليها

قدّمت وزارة الصحة، اليوم، الشكر للمبادرين بالإفصاح عن وجودهم في إيران؛ موضحة بلغ عددهم حتى صباح اليوم 26 مواطناً موجوداً حالياً في المملكة، و95 مواطناً موجوداً حالياً في إيران، و7 مواطنين موجودين حالياً في دول أخرى.

وقالت الوزارة: ندعو الجميع إلى الإفصاح خلال المهلة المحدّدة بالاتصال على الرقم 937 ومن خارج المملكة 966920005937+.