"الصحة" تعلن عدد المبادرين بالإفصاح عن وجودهم في إيران: 128 مواطناً

قدّمت الشكر لهم ودعت الجميع إلى الإفصاح خلال المهلة المحدّدة بالاتصال عليها

قدّمت وزارة الصحة، اليوم، الشكر للمبادرين بالإفصاح عن وجودهم في إيران؛ موضحة بلغ عددهم حتى صباح اليوم 26 مواطناً موجوداً حالياً في المملكة، و95 مواطناً موجوداً حالياً في إيران، و7 مواطنين موجودين حالياً في دول أخرى.

وقالت الوزارة: ندعو الجميع إلى الإفصاح خلال المهلة المحدّدة بالاتصال على الرقم 937 ومن خارج المملكة 966920005937+.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد المبادرين بالافصاح عن تواجدهم في إيران العفو عن المواطنين المسافرين إلى إيران

12

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 01:10 PM

قدّمت الشكر لهم ودعت الجميع إلى الإفصاح خلال المهلة المحدّدة بالاتصال عليها

"الصحة" تعلن عدد المبادرين بالإفصاح عن وجودهم في إيران: 128 مواطناً

عبدالله البرقاوي

الرياض

1 5,525

قدّمت وزارة الصحة، اليوم، الشكر للمبادرين بالإفصاح عن وجودهم في إيران؛ موضحة بلغ عددهم حتى صباح اليوم 26 مواطناً موجوداً حالياً في المملكة، و95 مواطناً موجوداً حالياً في إيران، و7 مواطنين موجودين حالياً في دول أخرى.

وقالت الوزارة: ندعو الجميع إلى الإفصاح خلال المهلة المحدّدة بالاتصال على الرقم 937 ومن خارج المملكة 966920005937+.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد المبادرين بالافصاح عن تواجدهم في إيران العفو عن المواطنين المسافرين إلى إيران

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020