جنوب أفريقيا تنشر الجيش لاستعادة النظام المنهار بعد سجن رئيسها السابق

تواصل أعمال نهب وإضرام نيران في أرجاء البلاد

نشرت جنوب أفريقيا قوات الجيش في مقاطعة كوازولو ناتال (شرق) وفي جوهانسبورغ؛ لمؤازرة الشرطة في كبح أعمال العنف المتواصلة منذ الجمعة الماضي، على خلفية إيداع الرئيس السابق جاكوب زوما السجن، بحسب ما ذكر الجيش اليوم (الاثنين).

وأوضح الجيش في بيان نقلته "فرانس 24"، أن تحديد مدة الانتشار وعدد الجنود سيخضع لتقدير الشرطة للوضع الميداني.

وأضاف أن دور الجيش ينحصر في ضمان الأمن وسلامة بيئة العمل حتى تتمكن الشرطة" من أداء عملها في شروط أفضل، بعد أن خرج الوضع عن سيطرة الشرطة المنتشرة على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة.

وشوهد جنود يقومون بدوريات في شوارع بيترماريتسبرغ ظهر اليوم.

وتواصلت أعمال نهب وإضرام نيران في البلاد اليوم، في يوم رابع من أعمال العنف التي بدأت أساسا إثر سجن الرئيس السابق، لكنها باتت الآن تأخذ منحى إجراميا ممزوجاً باليأس الاقتصادي الذي تعزز بسبب القيود المفروضة منذ منتصف يونيو لمواجهة موجة ثالثة من فيروس كورونا.



وسجن جاكوب زوما الخميس الماضي بعدما حكم عليه بالسجن 15 شهراً في نهاية يونيو بتهمة تحقير القضاء، لكن شخصية المناضل السابق ضد الفصل العنصري والرجل العصامي الذي تدرج في كل الرتب، لا تزال تحظى بشعبية وتثير الإعجاب خصوصا في مسقط رأسه.