عيادات للمرضى النفسيين بمراكز الرعاية والمستشفيات بمكة قريبًا

"المسعودي": تنسيق مع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات الطارئة للتنويم

ضمن جهود تعزيز تجربة المريض، وتسهيلًا للمستفيدين من خدمات الصحة النفسية، يجري تجمع مكة المكرمة الصحي كافة الترتيبات لتدشين خدمات تكاملية في الصحة النفسية المجتمعية والعلاجية والوقائية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في منتصف شهر ربيع الأول المقبل لإطلاق الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة للارتقاء بالخدمات المقدمة، وتسهيل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين من خلال توفير عيادات متخصصة في المراكز الصحية والمستشفيات وتخفيف الضغط والوصول للمستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي، أن التجمع الصحي بمكة المكرمة ومنذ تعليق خدمة التنويم في مستشفى الملك عبدالعزيز؛ تم وضع العديد من الخطط والتدابير لإيجاد حلول لاستمرار تقديم الرعاية الصحية لمرضى الصحة النفسية، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعادة الخدمة بشكل تدريجي في مستشفى الملك عبدالعزيز كإجراء مؤقت لسد الاحتياج الحالي؛ في حين أن الخدمة بالعيادات الخارجية والطوارئ لم تتأثر؛ حيث تم خدمة ٣٦٥٣ مستفيدًا في العيادات، و٤٨٢ حالة في الطوارئ خلال ٤٠ يومًا الماضية.

وأضاف المسعودي، أن الدور الذي سيقدم من خلال عيادات متخصصة في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات، سيسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة، كما سيسهل الوصول للمستفيدين للحصول على الخدمات المجتمعية والعلاجية والوقائية.

وبيّن المسعودي أن هناك تنسيقًا مع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات الطارئة للتنويم حيث يتم إحالتها بتنسيق ومتابعة من مقام الوزارة، حتى يتم الانتهاء من تجهيز الموقع البديل المناسب والآمن بحسب المواصفات المعتمدة، والتي يتطلب توفرها من أجل صحة وسلامة المرضى الذين يحتاجون لعناية وتعامل خاص وتوفير سبل سلامتهم والعاملين، مضيفًا: كما تتوفر خدمة العيادات الخارجية والطوارئ لمرضى الصحة النفسية في جميع المستشفيات الرئيسية التابعة للتجمع الصحي بمكة المكرمة.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي لأهالي المرضى وذويهم أن صحة وسلامة المرضى محل اهتمام وأولوية، ويتم متابعته بشكل مباشر من الرئيس التنفيذي ويجري العمل المستمر لتقديم رعاية صحية متكاملة.