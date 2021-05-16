الهلال يفتح ملف مواجهة الأهلي المنتظرة .. والثلاثي يقترب من نهاية البرنامج التأهيلي

فتح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال البرتغالي "مورايس" ملف مباراة الأهلي، الأربعاء المقبل، في قمة مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأجرى اللاعبون تدريباتهم، بعد الراحة، السبت، حيث أدوا تدريبات لياقية متنوعة، فيما فرض المدرب البرتغالي تطبيقات تكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة.



من جانب آخر اقترب الكوري جانج هيون وعبد الله عطيف وفواز الطريس ، من نهاية برامجهم التأهيلية، فيما أجرى محمد البريك جلسة علاجية في عيادة النادي.