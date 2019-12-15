بالفيديو.. وزراء المالية والاقتصاد والاتصالات والنقل لمنسوبي "الإسكان": "بيّض الله وجوهكم.. أسعدتم الأُسر"

"الجدعان": 100 ألف مواطن أصبحوا أكثر سعادة بعد امتلاكهم منازل أكثر كفاءة بأقل تكلفة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو، يظهر فيه وزير المالية برفقة وزراء (الاقتصاد والتخطيط، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات)، وهم يطلعون على الإنجاز المتقدم لوزارة الإسكان في خدمة الأُسر السعودية، وتجاوزها مستهدفاتها بتوفير الخيارات المتنوعة في جميع المناطق، مبدين إشادتهم بما تحقق من نتائج إيجابية، انعكس أثرها على المواطنين.

وفي التفاصيل، زار وزير المالية محمد الجدعان جناح وزارة الإسكان في المعرض المصاحب لـ"ملتقى الميزانية 2020" المختتم مؤخرًا، مصطحبًا معه نظراءه: وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، إضافة لوزير النقل المهندس صالح الجاسر.

ووجَّه "الجدعان" سؤالاً مباشرًا لموظف الإسكان قائلاً: "وش أخبار الإسكان؟ وكم عدد الأسر التي سكنت منازلها خلال العام 2019؟".

وأجاب موظف الإسكان عن سؤال وزير المالية قائلاً: إن الأرقام التي حققتها الوزارة تتحدث عن نفسها. مبينًا أنها أعلنت استهدافها العام الحالي خدمة 200 ألف أسرة، لكنها استطاعت تخطي تلك الأرقام، ونجحت في خدمة 300 ألف أسرة، بينها 106 آلاف أسرة سكنت منازلها فعلاً خلال العام الحالي.

تلك الأرقام أسعدت وفاجأت الوزراء الأربعة، مشيدين بالجهود المبذولة من فريق عمل وزارة الإسكان، فيما قال وزير المالية: "بيض الله وجوهكم.. 100 ألف مواطن أصبحوا أكثر سعادة بعد امتلاكهم منازل أكثر كفاءة بأقل تكلفة وعزل أكبر للحرارة؛ وبالتالي الدورة مكتملة بجميع عناصرها".

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت خدمة 300 ألف أسرة، بينها 106 آلاف أسرة، سكنت منازلها، إضافة إلى تقديم دعم للقروض العقارية لـ165 ألف أسرة، وتسليم 90 ألف مواطن أرضًا مجانية، وتسليم 14 ألف أسرة مساكن بنظام الانتفاع، كما أعلنت مستهدفاتها للعام المقبل عبر خدمة 300 ألف أسرة، وذلك بعد الدعم الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده عبر برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030.