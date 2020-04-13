





1

استفاد منها 2,160 نازحًا.. بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 260 سلة غذائية للنازحين من صعدة إلى مأرب

965

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 260 سلة غذائية، تزن 19 طنًا و240 كيلو غرامًا للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,160 نازحًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته دون تمييز.