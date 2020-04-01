صحيفة "رومانية": "كلوج" قد يخسر أهم لاعبيه بسبب عروض الأندية "السعودية"

كشفت تقارير صحفية رومانية عن تفاوض ثلاثة أندية سعودية وصفتها الصحيفة بالكبيرة وعروضها مغرية للحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، حارس مرمى فريق كلوج.

وبحسب ما نقلت صحيفة "zcj" فإن الأندية السعودية قدمت عروضًا للحارس يضمن بها حصوله على راتب سنوي يبلغ مليون يورو.

وقالت الصحيفة إنه وعلى الرغم من إيقاف معظم الدوريات العالمية بسبب فيروس كورونا إلا أن الفرق تتأهب من الآن لتعاقداتها الجديدة.